Происшествия

Артиста Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

Артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в «пьяном» ДТП со смертельным исходом в Москве, допросили в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков.

Помимо этого, с ним провели следственные действия в рамках уголовного дела о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения. Следователи допрашивали Ефремова по всему периметру вопросов, касающихся его состояния перед автомобильной аварией, употребления алкоголя, наркотиков, наличия стресса накануне, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по столице.

10 июня в столичном главке МВД сообщили, что в ходе расследования дела о ДТП с участием Ефремова был установлен факт сбыта наркотиков артисту неизвестными лицами.

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Вечером 8 июня на Смоленской площади в центре Москвы столкнулись две машины. Автомобиль, за рулём которого находился Михаил Ефремов, выехал на встречную полосу и протаранил фургон. Его водитель получил тяжёлые травмы и был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался. В момент аварии актёр был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков.

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9 июня Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. Возбуждены уголовные дела по статьям «Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть одного и более лиц», по которой артисту грозит до 12 лет колонии, и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», по которой он проходит в качестве свидетеля.