Происшествия

Мужчина пытался расплатиться в псковском магазине пятитысячной купюрой «банка приколов»

В Пскове росгвардейцы задержали гражданина, подозреваемого в мошенничестве. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, 10 июня около 23.00 наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали молодого человек, который расплатился за товары пятитысячной купюрой «банка приколов» и попытался скрыться.

Подозреваемый передан сотрудникам полиции.