Происшествия

Полиция продолжает розыск великолучанина, которого в последний раз видели у драмтеатра

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки разыскивают пропавшего без вести Владимира Уткина 1953 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Мужчина проживал в Великих Луках в доме по улице Энгельса. Он покинул место жительства 27 апреля 2017 года, и до настоящего времени его местонахождение не установлено. В последний раз его видели в Великих Луках 27 апреля около 11.00 возле драмтеатра.

Приметы: на вид 60-65 лет, плотного телосложения, лицо смуглое прямоугольной формы, волосы прямые светло-русые. Был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Владимира Уткина, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам (811-53) 5-27-94 или 02.