Похитителя спиртных напитков задержали росгвардейцы в Новоржеве

В Новоржеве росгвардейцы задержали подозреваемого в хищении из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Росгвардии.
Экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте - магазине на улице Германа - сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия. Продавцы торговой точки пояснили, что гражданин похитил спиртные напитки и скрылся.
Получив приметы подозреваемого, сотрудники Росгвардии организовали поисковые мероприятия. Через семь минут мужчина был задержан.
Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.