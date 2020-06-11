Происшествия

Похитителя спиртных напитков задержали росгвардейцы в Новоржеве

В Новоржеве росгвардейцы задержали подозреваемого в хищении из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте - магазине на улице Германа - сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия. Продавцы торговой точки пояснили, что гражданин похитил спиртные напитки и скрылся.

Получив приметы подозреваемого, сотрудники Росгвардии организовали поисковые мероприятия. Через семь минут мужчина был задержан.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.