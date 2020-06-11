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Число преступлений с помощью банковских карт выросло в России в шесть раз

13.06.2020 12:39|ПсковКомментариев: 0

Число преступлений в России, совершенных с января по май этого года с помощью банковских карт, выросло в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, с начала года число преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий увеличилось на 85,1% (в том числе тяжких и особо тяжких – на 123,7%), а удельный вес возрос до 21,7% от общего числа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает РИА Новости.

«Почти в 6 раз увеличилось количество преступлений, совершённых с использованием расчётных (пластиковых) карт», - сказала Ирина Волк.

Теги: #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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