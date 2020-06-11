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Возбуждены уголовные дела по фактам кражи велосипедов в Великих Луках

13.06.2020 15:21|ПсковКомментариев: 0

Возбуждены уголовные дела по фактам кражи велосипедов в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону, одно транспортное средство стоимостью 15 тысяч рублей пропало 10 июня из подъезда дома по проспекту Гагарина. Второй велосипед был похищен путем перекусывания блокировочного тросика из подъезда дома по улице Лизы Чайкиной.

Еще один велосипед украден из подъезда дома на улице Балтийской в деревне Борисовичи Псковского района. Ведется проверка.

С учетом складывающейся ситуации полиция рекомендует владельцам велосипедов придерживаться определенных правил. Прежде всего, не оставлять их без присмотра, использовать имеющиеся в продаже средства защиты от угона (велозамок, трос или цепочку с замком).

«Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед дома, - отметили в ведомстве. - Если вы оставляете своего «железного коня» где-нибудь на улице или во дворе, не полагайтесь только на сознательность прохожих. Люди, как правило, мало смотрят по сторонам. Если ваш велосипед похитили - не теряйтесь! Запомните точное время и адрес места, где украли велосипед. Незамедлительно позвоните в полицию по телефону 02 и сообщите о произошедшем. Подробно опишите велосипед и внешность возможных подозреваемых. Будьте бдительны! Помните, что профилактика краж – эффективнее  их поиска!»

Теги: #кража #умвд россии по псковской области #велосипед
Источник: Псковская Лента Новостей
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