Происшествия

Житель Санкт-Петербурга погиб при пожаре в Псковской области

Житель Санкт-Петербурга 1963 года рождения погиб при пожаре в деревне Модолицы Плюсского района. По сообщению газеты «Плюсский край», пожар произошел в ночь с 12 на 13 июня. Известно, что жителя «северной столицы» вместе с семьей приехал в деревню на отдых.

Как сообщила изданию заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам Светлана Ланцова, в результате пожара сгорел дачный дом, хлев, огнем поврежден автомобиль ВАЗ-2107.

В ликвидации возгорания были задействованы два отделения ПЧ-24.

По словам Светланы Ланцовой, по предварительной версии, причиной пожара могли стать неисправность электрообогревателя, который стоял на веранде, или электропроводки.

Фото: «Плюсский край»