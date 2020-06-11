Происшествия

Новый очаг заражения COVID-19 зафиксирован в Себежском районе

Деревня Исаково стала новым очагом заражения в Себежском районе. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщает «МК в Пскове» со ссылкой на администрацию муниципального образования. По данным издания, на территории района инфицировано 14 человек. Источники всех заражений – граждане, которые приехали из других регионов и занесли инфекцию.

«Удивляет полная расслабленность некоторых наших себежан, принимающих у себя друзей и родственников из регионов, в которых наблюдается большое количество заболевших. Ни об одном из приехавших не было предварительных сообщений в медицинские учреждения района», - сообщили в администрации.

Подробности - в «МК в Пскове»