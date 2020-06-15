Происшествия

Диван и монитор компьютера сгорели в середкинской квартире

Пожар произошел 13 июня в квартире трехэтажного дома по улице Радионова в деревне Середка (Псковский район). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС, сгорели диван и монитор компьютера. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении 49-летнего мужчины.

12 июня произошло возгорание в магазине «Магнит» на улице Коммунальной в Пскове. В складском помещении огнем повреждена стена. Причиной пожара названо короткое замыкание электропроводки в выключателе.

В тот же день горела квартира в пятиэтажном доме по улице Юбилейной в Пскове. Причина — неосторожное обращение с огнем хозяйки. Повреждена кухня, закопчен потолок, коридор.