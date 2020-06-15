Происшествия

Штраф в 100 тысяч рублей получил псковский прапорщик за смертельное ДТП

В Пскове за нарушение правил дорожного движения, повлекших смерть человека, осужден военнослужащий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ВСО по Псковскому гарнизону.

Военнослужащий войсковой части 24538, старший прапорщик, управляя автомобилем «Хонда-СРВ», выполнил обгон впереди движущегося транспортного средства, выехав на полосу, предназначенную для встречного движения.

В результате он совершил наезд на гражданина, двигавшегося на велосипеде в попутном направлении по встречной полосе. В результате последнему были причинены травмы, от которых он скончался на месте происшествия.

Псковский гарнизонный военный суд признал старшего прапорщика виновным в совершении преступления и назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей.