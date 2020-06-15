Происшествия

В Пскове задержали мужчину, укравшего продукты из магазина

14 июня сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали гражданина, который совершил хищение из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Пскович, находясь в магазине на улице Труда, совершил хищение продуктов питания. Персонал магазина нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Росгвардейцы задержали мужчину и для дальнейшего разбирательства передали его в территориальный отдел полиции.