Происшествия

В Волгограде задержали подростка, готовившего массовое убийство в школе

Подросток задержан в Волгограде за подготовку нападения на школу, у него изъяли самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Отмечается, что ФСБ РФ «задержан житель города Волгограда 2005 года рождения, планировавший нападение на школу».

«У него изъяты самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, компоненты для взрывчатых веществ, поражающие элементы, холодное оружие, а также средства связи и рукописные записи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных бомб и организации вооруженных нападений на образовательные учреждения», - говорится в релизе.

По данному факту следователи завели уголовное дело по статье ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) УК РФ. Кроме того, планируется принятие дополнительного процессуального решения по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 (подготовка к убийству двух и более лиц) УК РФ.