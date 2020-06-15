Происшествия

Тракторный прицеп и мопед похитили в Псковской области

Сотрудники полиции установили подозреваемых в совершении краж в ряде районов Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Так, 65-летний пенсионер из Санкт-Петербурга заявил в полицию о том, что с приусадебного участка у дачного дома в деревне Базыково Дедовичского района совершена кража 40 метров медного кабеля. Причиненный ущерб устанавливается. В краже подозревается безработный, ранее судимый 28-летний местный житель. Он дал признательные показания. Ведется проверка.

В Невельском районе в мае от дома в деревне Пустки был похищен тракторный прицеп. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый - не работающий житель Невельского района 1962 года рождения. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

В поселке Неелово Псковского района в период с 8 по 10 июня из автомашины «Ауди», стоявшей у дома по улице Юбилейной, путем взлома двери были похищены автомобильные покрышки, литые диски, набор инструментов, аккумулятор и другие вещи. По предварительным данным, ущерб превысил 30 тысяч рублей. В этой краже подозревается 15-летний подросток. Часть похищенного изъята. Проводится расследование.

А в Великих Луках 9 июня из гаража по улице Холмской путем пролома крыши совершена кража мопеда. Полиция установила подозреваемых в краже. Ими оказались трое великолукских учащихся 2003, 2005 и 2007 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Похищенный мопед изъят. Ведется следствие.