Происшествия

Более 800 тысяч рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками

Ряд жителей Псковской области доверились неизвестным лицам и лишились крупных денежных средств, общая сумма составила более 800 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Порховском районе 42-летняя женщина после телефонного общения с мнимым сотрудником службы безопасности банка лишилась со своей банковской карты 414 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела. Ведется следствие.

В Великих Луках горожанке 1961 года рождения тоже позвонил незнакомец из «банковской сферы» и предложил свои услуги по предотвращению несанкционированной транзакции денежных средств. В результате мошенник завладел деньгами в сумме 230 тысяч рублей с банковской карты пенсионерки.

По аналогичной мошеннической схеме действовал и другой незнакомец, позвонивший 12 июня 43-летнему псковичу. Он предложил обезопасить его банковскую карту и под этим предлогом лишил горожанина 141 тысячи рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Еще две великолучанки и жительница Дно стали жертвами дистанционного мошенничества. Они потеряли около 70 тысяч рублей.

«С учетом складывающейся ситуации полиция предостерегает жителей области: во избежание хищения денежных средств никогда не сообщайте посторонним реквизиты своих карт и подтверждающие коды. Помните, что ни одна организация или учреждение, включая банк, не вправе требовать от вас подобного рода информацию. Если вы все же стали жертвой мошенничества – незамедлительно обращайтесь за помощью в органы внутренних дел», - подчеркнули в ведомстве.