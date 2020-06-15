Происшествия

Пскович, ударивший дорожного рабочего бутылкой, может отправиться за решетку на 2 года

В Пскове утверждено обвинительное постановление по уголовному делу в отношении горожанина 1994 года рождения, который умышленно причинил легкий вред здоровью человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В ходе дознания установлено, что ночью 10 мая на автобусной остановке «Площадь Ленина», у дома на улице Советской, 1/3, у мужчины возник конфликт с дорожным рабочим, убирающим мусор: подозреваемый попросил у него мобильный телефон, чтобы позвонить, а тот в грубой форме ответил отказом. Тогда подозреваемый нанес дорожному рабочему удар стеклянной бутылкой из-под пива в заушную область головы, тем самым причинив ему легкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция пункта «в» части 2 статьи 115 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.