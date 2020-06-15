Происшествия

В Пскове любителя алкоголя, сигарет и окорочков будут судить за кражу из магазина

Прокурором Пскова утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который ранее уже был неоднократно судим за совершение краж.

В ходе следствия установлено, что 7 апреля текущего года у подозреваемого возникло желание продолжить распитие алкоголя, а денег на эти цели у него не было. Около 6.10 он подошел к магазину «Пятерочка» на ул. Боровой, разбил стекло входной двери, незаконно проник в помещение магазина и тайно похитил оттуда 30 пачек сигарет, 6 бутылок коньяка, 1 бутылку рома, 1 упаковку крыльев куриных и 7 вакуумных упаковок окорочков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова, общий ущерб от кражи превысил 4500 рублей.

Санкция п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.