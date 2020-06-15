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В Пскове социальную работницу будут судить за кражу денег с банковской карты подопечного

15.06.2020 17:40|ПсковКомментариев: 0

Прокурором Пскова утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины 1968 года рождения, которая совершила кражу денежных средств с чужого банковского счета.

В ходе следствия установлено, что 9 апреля вечером обвиняемая, находясь по месту жительства потерпевшего, которому она помогала в качестве социального работника, тайно взяла его банковскую карту и обналичила ее в банкомате, расположенном недалеко от дома потерпевшего на ул. Н.Васильева. Пин-код был известен женщине заранее. Снятые 10,5 тыс рублей она использовала по своему усмотрению.

Санкция п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: #кража #прокуратура
Источник: Псковская Лента Новостей
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