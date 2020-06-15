Происшествия

Жителя Пскова будут судить за «пьяный» грабеж на улице Волкова

В Пскове утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении горожанина, который совершил грабеж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В ходе следствия установлено, что вечером 17 апреля гражданин, проходя в состоянии алкогольного опьянения мимо дома №5 по улице Волкова, увидел потерпевшую, гуляющую с собакой. В руках она держала мобильный телефон. Обвиняемый подбежал к ней, нанес один удар кулаком в область носа, выхватил телефон стоимостью свыше 7000 рублей и скрылся с похищенным.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция пункта «г» части 2 статьи 162 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.