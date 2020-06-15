Происшествия

До 5 лет тюрьмы грозит жителю Пыталовского района за избиение полицейского

Прокурор Пыталовского района утвердил обвинительное заключение в отношении 31-летнего местного жителя. Он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

В ходе следствия установлено, что 21 апреля 2019 года обвиняемый, препятствуя осуществлению полномочий сотрудника ОГИБДД ОМВД России по Пыталовскому району, нанес сотруднику полиции один удар ногой в область левого бедра, а также не менее двух ударов в область головы и туловища, от которых последний блокировался руками.

Уголовное дело направлено в Пыталовский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 1 ст. 318 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.