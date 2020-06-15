Происшествия

Опочанин отправился в тюрьму за кражу бензонасоса и велосипедов

Прокуратурой Опочецкого района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Опочки, который судом признан виновным в краже с незаконным проникновением в помещение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

В ходе предварительного расследования установлено, что в начале ноября 2019 года подсудимый, имея преступный умысел на совершение кражи чужого имущества, путем свободного доступа, через калитку прошел на огороженную забором территорию частного домовладения. Затем мужчина подошел к гаражу и снял металлическую цепь, на которую были закрыты створки ворот гаража. После чего преступник незаконно проник в помещение, откуда тайно похитил бензонасос к бензопиле.

Поняв, что никто не наблюдает за его действиям, мужчина тайно похитил находившуюся во дворе металлическую тележку и 3 велосипеда. Похищенное имущество оценено в сумму 3150 рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, а также рецидива преступлений, суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.