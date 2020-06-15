Происшествия

Жителя Опочки приговорили к 7 месяцам тюрьмы за несоблюдение ограничений

Прокуратурой Опочецкого района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, который неоднократно не соблюдал административные ограничения и совершил правонарушение, посягающее на общественный порядок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

В суде установлено, что в отношении подсудимого 3 мая 2018 года установлен административный надзор на срок 3 года с установлением административных ограничений. В связи с освобождением из мест лишения свободы, подсудимый достоверно знал о своих обязанностях соблюдать ограничения. При этом, мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности, а также 12 февраля текущего года в 23.30 минут находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

С учетом позиции государственного обвинителя, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 7 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.