Происшествия

Житель Псковской области лишился свободы за кражу из дачного дома

Прокуратурой Опочецкого района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан виновным в краже с незаконным проникновением в жилище. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

В ходе предварительного расследования установлено, что в декабре 2019 года в ночное время подсудимый подошел к дому потерпевшего где, действуя из корыстных побуждений при помощи принесенной с собой отвертки, выкрутил саморезы, на которые была закреплена оконная рама, и незаконно проник в жилище.

Из дома мужчина похитил скутер «HONDA Takt F-16», триммер бензиновый, бензопилу, 4 удлинителя, 2 сковороды, DVD-плеер, 28 DVD дисков с художественными фильмами, цифровую приставку - всего имущества на общую сумму 7330 рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, а также рецидива преступлений, суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.