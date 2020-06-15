Происшествия

В Пскове сотрудники полиции вывели 10 человек и 2 питомцев из горящего дома. ФОТО. ВИДЕО

В результате своевременных и профессиональных действий стражей порядка и пожарных удалось избежать жертв при возгорании квартиры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: группа «Инцидент Псков»

В областном центре патрульный экипаж в составе инспекторов отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову лейтенантов полиции Артема Баранова и Романа Горбатова получил сообщение о возгорании квартиры в жилом доме на улице Чехова. Полицейские незамедлительно выдвинулись на место происшествия. Прибыв первыми по указанному адресу, инспекторы ДПС поднялись на пятый этаж, где в запертой квартире уже бушевало пламя.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

К счастью, хозяин квартиры сумел самостоятельно покинуть свое жилище и находился в подъезде. Учитывая сильное задымление и вероятность дальнейшего распространения огня, полицейские приняли решение до приезда пожарных организовать эвакуацию жителей верхних этажей.

Стражи порядка оповестили граждан и помогли им выйти на свежий воздух. В некоторых квартирах им пришлось одевать и выводить на улицу детей, находившихся дома без взрослых.

Всего инспекторы эвакуировали 10 человек и двух домашних питомцев. В результате пожара пострадал один мужчина. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

Силами прибывших пожарных расчетов возгорание было ликвидировано.