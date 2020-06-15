Происшествия

Полицейские задержали великолучанина, порезавшего оппонента в ходе конфликта

Полицейские Великих Лук установили подозреваемого в умышленном причинении гражданину тяжкого вреда здоровью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

15 июня в больницу с проникающими колото-резаными ранениями с улицы Запрудной был доставлен мужчина 1989 года рождения. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. По версии следствия, на указанной улице между находившимся в нетрезвом состоянии несколькими горожанами произошел конфликт. В результате один из молодых людей пустил в ход нож и нанес им несколько ударов своему оппоненту.

Личность подозреваемого в совершении преступления была установлена по «горячим следам». Это 26-летний безработный житель Великих Лук. Он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 2 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ведется следствие.