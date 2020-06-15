Происшествия

Псковская таможня пресекла вывоз ценной книги на территорию Евросоюза

Псковская таможня пресекла вывоз ценной старинной книги на территорию Евросоюза, сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь таможни Наталья Князева.

Водитель транспортного средства международной перевозки выезжал с таможенной территории Евразийского экономического союза в Эстонию через таможенный пост МАПП Куничина Гора на российско-эстонской границе. При устном опросе житель Эстонии отрицал возможность перемещения им незадекларированного товара, однако в результате таможенного досмотра в кабине седельного тягача сотрудники таможенного поста обнаружили изданную в 1884 году книгу на немецком языке с надписью Kapff Communion Buch в твердой обложке с изображением креста.

Наличие незадекларированной старинной книги в кабине автомобиля водитель объяснил своей забывчивостью. Книгу изъяли и направили на экспертизу.

Согласно экспертному заключению, изданная в Германии в 1844 году книга причастия относится к категории культурных ценностей как печатное издание, созданное более 100 лет назад. Автор книги – немецкий теолог и пиетист Pralat Dr. Kapff. Общее состояние книги оценивается как удовлетворительное, печатное издание имеет следы бытования, бумага со следами естественного старения. На форзаце имеется частично разборчивая владельческая пометка.

В отношении жителя Эстонии возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям 16.3 (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или из Российской Федерации) и части 1 статьи 16.2 (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию) Кодекса об административных правонарушениях РФ.