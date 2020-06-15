Происшествия

В Пушкинских Горах мужчина подозревается в убийстве жены из ревности

Во дворе одного из домов в Пушкинских Горах обнаружено тело 50-летней женщины с множественными ушибленными ранами головы. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК по Псковской области.

По версии следствия, к преступлению причастен 49-летний супруг потерпевшей, который тем вечером на почве ревности ударом сбил женщину с ног, после чего стал бить кулаками и ногами по голове и головой об землю. В результате черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась на месте преступления.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.