Происшествия

Пенсионера в синей кепке ищет полиция в Псковском районе

ОМВД России по Псковскому району устанавливает местонахождение Алексея Владимирова 1937 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По имеющимся данным, 15 июня текущего года около 13.00 он ушел из дома в деревне Шилово Карамышевской волости Псковского района, и до настоящего времени местонахождение пожилого мужчины неизвестно.

Приметы: на вид 80 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие, седые с лобной залысиной, лицо овальной формы, лоб высокий, глаза голубые, размер обуви 42.

Был одет: коричневый жилет, темно-серые брюки, синюю с белым рубашку в клетку, ботинки темного цвета, синюю кепка.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Алексея Владимирова, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19.

Контактные телефоны: 8(8112) 676-851, 676-872 или 02.