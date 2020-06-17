Происшествия

Металлические распятия похитил злоумышленник в Дедовичах

Кражи раскрыли полицейские в Пскове, Великих Луках и ряде районов области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

14 июня приезжая 24-летняя девушка на автобусной остановке по улице Советской в Пскове забыла на скамейке свою сумку, в которой находились документы и более 20 тысяч рублей. О пропавшей сумке она вспомнила, когда уже села в автобус и отправилась по маршруту.

О произошедшем гражданка заявила в полицию. Стражи порядка провели необходимые мероприятия и установили личность подозреваемой в совершении кражи. Ею оказалась псковичка 1977 года рождения. Женщина дала признательные показания. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело.

По имеющимся данным, в поселке Дедовичи днем 10 июня из дома по улице Ю. Иванова злоумышленник проник в дом через незакрытую дверь, похитил икону и два металлических распятия. Причиненный ущерб оценен, предварительно, в 10 тысяч рублей. В этой краже подозревается безработный, ранее судимый местный житель 1987 года рождения. Похищенное изъято. Ведется проверка.

В поселке Идрица Себежского района днем 14 июня от магазина на улице Ленина украли велосипед. Об этом в полицию сообщила 49-летняя местная жительница. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в этом хищении. Это не работающий житель Идрицы 1988 года рождения. Похищенное транспортное средство изъято. Возбуждено уголовное дело.

Еще одну кражу велосипеда, совершенную 10 июня из подъезда дома по проспекту Гагарина, раскрыли великолукские полицейские. В этом противоправном деянии подозревается 36-летний не работающий великолучанин. Он дал признательные показания. Похищенное изъято. Проводится расследование.