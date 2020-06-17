Происшествия

Пожар с героическим спасением пятерых детей и бабушки устроили игравшие со спичками дошкольники

Пока огонь подбирался к газовому баллону, гостивший в доме молодой мужчина пытался спасти бабушку через одно окно, потом через другое. Пятерых детей перед этим он уже вывел на улицу. Парень с удовольствием носит подаренные после этого губернатором часы, но отказывается от более серьезной награды. Псковская Лента Новостей поговорила с героем и со спасенной им семьей.

«Мы с мелкими играли в компьютер, кто-то из детей гулял. Один из них прибежал: «Веранда горит!» Я вышел, огонек уже большой, лезет на стенку. Схватил самую маленькую девочку, она ходить только недавно начала. С остальными детьми выбежали на улицу. Дома осталась их бабушка. Когда мы вышли, я понял, что обратно уже не войти, веранда горит», - рассказывает 21-летний слесарь-механик Артем Мазепа, его имя вся область узнала после пожара в новоржевской деревне Березовец.

Живущая в этой деревне Наталья Омельченко воспитывает пятерых детей 12, 10, 9, 6 и 2 лет. В начале июня у нее гостила племянница Ольга, приехала она со своим молодым человеком - Артемом. 9 июня тетя с племянницей отправились в Новоржев за покупками. Дома находились дети, их больная бабушка Нина Владимировна и Артем. Тут-то все и произошло.

Наталья, пять ее детей и крестница. Семья продолжит жить в своем доме в полном составе.

Спасены!

О пожаре женщины узнали после телефонного звонка. Кинулись на такси домой.

Артем в это время спасал бабушку. Пролез в комнату через окно, попробовал вытащить Нину Владимировну. Окно оказалось слишком высоко, у молодого человека ничего не получалось. Тогда бабушку он отправил на кухню, вернулся на улицу, выбил кухонное окно и все-таки вынес женщину из горящего дома. Вся семья оказалась спасена.

Пожарных вызвали соседи, те уже гасили огонь, когда Наталья и Ольга вернулись домой. Рядом стояла «скорая», в которой осматривали спасенных и их спасителя. «Отделались испугом», - говорит Артем.

Огонь уничтожил две веранды вместе с новым морозильником, тремя детскими велосипедами, коляской. Повреждена крыша и державшие ее стропила. Семья уже заменила дверь в дом. Последствия могли оказаться куда более серьезными, на веранде стоял газовый баллон. И огонь до него добрался. Основную часть постройки от разрушения спасла бетонная стена.

Артема пригласил к себе губернатор.

«Он меня поздравил, пожелал успехов, вручил грамоту и часы с гербом Псковской области, - вспоминает встречу молодой человек. - Раньше часы я не носил, а эти стараюсь надевать. Губернатор сказал, что будет просить награду для меня в МЧС. Я отказался. Я не против награды, но пусть лучше семье помогут».

Глава региона широкий жест оценил.

«Прекрасно, когда сильный характер дополняет скромность и забота о ближних. Мужчина. Артем, твоя просьба обязательно будет выполнена», - написал губернатор в своем «Инстаграме».

Губернатор вручил Артему благодарность и часы с гербом Псковской области.

«Молодец, Артем, герой. Но награду надо дать обязательно и семье помочь». «До слез, очень отважный и благородный парень!!!» Так комментировали в сети жители области поступок настоящего героя.

Подожгли коляску

У семьи уже побывали строители. Фронт работ они оценили в 250 тысяч рублей. Без губернаторской помощи Омельченко действительно не обойдутся. Раньше погорельцам выдавали две тысячи рублей на человека, но с недавних пор такую норму отменили.

Виновники произошедшего, кажется, обнаружены. Это шестилетний сын Натальи и соседская девочка. Односельчане видели, как они баловались на веранде со спичками. Подожгли коляску. Дальше пламя быстро начало распространяться.

Прорехи на крыше на скорую руку залатали, дверь заменили.

Семья эта самая обычная. В местной соцзащите рассказали, что на учете как социально неблагополучные не состоят. Малоимущие, да. А кто у нас в глубинке сейчас многоимущий? На фото у Натальи в соцсетях - дети, дети, дети. На праздниках и дома. То ГТО сдают, то на экскурсии ездят. Дома, кстати, опрятно, простой, но чистый ремонт. Семья, как семья. Большая только, это по нынешним временам удивительно. Теперь им 9 июня впору делать семейным праздником. Все уцелели, здоровы. Благодаря Артему. Его девушка Ольга уверена, что награду ему непременно нужно дать:

«Конечно, Артем ее заслуживает! Если бы не он, то всё».

А велосипеды - дело наживное.

Юлия Магера