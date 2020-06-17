Происшествия

Крупную партию контрабандных сигарет нашли псковские пограничники в вагоне с углем

Попытку незаконного перемещения через государственную границу РФ партии табачной продукции пресекли в железнодорожном пункте пропуска «Пыталово» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области при совместных действиях с представителями таможни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

При оформлении грузового состава, следовавшего в Латвийскую Республику, в одном из вагонов с углем пограничники выявили признаки укрытия посторонних предметов. В результате комиссионного досмотра вагона, из сыпучего груза изъяли 18 брикетов с сигаретами, обмотанных полиэтиленом и скотчем, находящихся на глубине до полуметра.

В общей сложности выявлено порядка 3 тысяч пачек табачных изделий с акцизными марками иностранного государства.

Задержанная табачная продукция изъята и передана в таможню для проведения предусмотренных российским законодательством процессуальных действий и принятия соответствующих решений.