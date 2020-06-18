Происшествия

Пскович задержан за попытку кражи косметических средств из магазина

Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного ведомства.

17 июня около 15.00 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта - магазина на Рижском проспекте - поступил сигнал «Тревога». Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 39-летнего мужчину, который похитил из торгового зала косметические средства.

Подозреваемый передан сотрудникам полиции.