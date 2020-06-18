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Происшествия

Житель Пустошки угнал ВАЗ для поездки в магазин в праздничный день

18.06.2020 11:09|ПсковКомментариев: 0

Угон раскрыла полиция в городе Пустошка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, 9 мая около 15.00 от дома по улице Северной неизвестный совершил угон ВАЗа. Владелец автомобиля сообщил о произошедшем в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен местный житель 1980 года рождения, который подозревается в совершении угона. Ранее он уже был неоднократно судим, в том числе за неправомерное завладение транспортным средством. Мужчина дал признательные показания.

По версии следствия, подозреваемый в праздничный день захотел побыстрее добраться до магазина и решил воспользоваться для этого чужим транспортом. Он обратил внимание на ВАЗ, в замке зажигания которого оказался ключ. Съездив в магазин, угонщик вернулся на улицу Северную и поставил машину на прежнее место, после чего отправился домой.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» Уголовного кодекса РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения  свободы на срок до пяти лет. Проводится расследование.

Теги: #Угон #Пустошка #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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