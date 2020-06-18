Происшествия

Пьяный пскович выбил дверь в квартире соседа и похитил гитару

Подозреваемых в кражах имущества установила полиция в Пскове, Великих Луках и ряде районов области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, в Пскове вечером 17 июня в доме по улице Конной горожанин выбил входную дверь в квартире отсутствовавшего соседа, похитил из помещения гитару, вышел с ней на улицу и попытался скрыться. Однако жильцы дома не дали ему этого сделать и сразу же вызвали стражей порядка.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову. Подозреваемым оказался безработный пскович 1960 года рождения. По имеющимся данным, мужчина находился в нетрезвом состоянии. Его доставили для дальнейшего разбирательства в отдел полиции. Гитара стоимостью около шести тысяч рублей изъята. Возбуждено уголовное дело.

В Великих Луках пожилая женщина 1959 года рождения сообщила, что 16 июня от дома по Летнему переулку была похищена бетономешалка. В этой краже подозревается 41-летний не работающий местный житель. Он дал признательные показания. Похищенное изъято. Ведется проверка. Хищения различного имущества раскрыты полицией также в Великолукском и Новоржевском районах.

А 29-летний не работающий, ранее судимый пскович подозревается в совершении целой серии краж на территории Псковского, Островского и Стругокрасненского районов. Причем кражи электроинструментов, мотоблоков и других вещей он совершал преимущественно из гаражей. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время ведется следствие.