Происшествия

Жители Псковской области за два дня «подарили» мошенникам 575 тысяч рублей

Больше полмиллиона рублей «подарили» мошенникам жители Псковской области за два дня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России Псковской области, мошенники воспользовались доверчивостью отдельных граждан.

17 июня незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности одного из банков, под предлогом предотвращения возможных мошеннических действий, оформив кредит, завладел с банковской карты 32-летнего жителя Псковского района деньгами в сумме 265 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Аналогичным мошенническим способом 17 июня мнимые сотрудники банков положили в свой карман 98 тысяч рублей с банковской карты 64-летней великолучанки, а также 80 тысяч рублей с карты 70-летней пенсионерки из Острова. Еще две псковички стали жертвами дистанционного мошенничества, потеряв деньги.

Таким образом, только в период 16 и 17 июня пятеро жителей региона лишились со своих счетов в общей сложности 575 тысяч рублей. «И это стало следствием того, что потерпевшие пренебрегли элементарными требованиями безопасности при общении с незнакомцами в сети и по телефону, поддавшись на их уловки», - отметили в ведомстве.