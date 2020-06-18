Происшествия

Актрису из «Белого солнца пустыни» насмерть сбил поезд

Днем 18 июня в районе станции Жаворонки Белорусского направления Московской железной дороги электричка насмерть сбила пожилую женщину, сообщили в пресс-службе транспортного управления МВД России по Центральному федеральному округу.

По данным РИА Новости, погибшая — заслуженная артистка России, актриса театра им. Моссовета Галина Дашевская.

Как сообщили РБК в пресс-службе межрегионального следственного управления СК на транспорте, инцидент произошел в 12:06. «Женщина 1941 года рождения при попытке перейти железнодорожные пути на запрещающий сигнал в районе остановочного пункта Жаворонки, была травмирована проходящим электропоездом сообщением «Голицыно — Дубна», — говорится в сообщении СК.



Сейчас следователи выясняет все обстоятельства произошедшего.

Галина Дашевская родилась 8 мая 1941 года, а в 1964 году окончила студию при театре Моссовета. Она сыграла в нескольких десятках театральных постановок, а также в кинокартинах «Поезд милосердия», «Происшествие, которого никто не заметил», «Отпуск, который не состоялся», «Красная стрела».

Дашевская также играла одну из жен Абдуллы в фильме «Белое солнце пустыни». В 2002 году ей было присвоено звание Заслуженная артистка Российской Федерации.