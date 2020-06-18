Происшествия

Две дачи сгорели в Псковском районе

Пожары на двух дачных участках зафиксированы в Псковской области 18 и 19 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Один пожар произошел 18 июня в 22.11 в деревне Блошно Дновского района. Сгорел дачный дом. Предварительная причина – неисправность электрооборудования внутри дома.

19 июня в 2.24 поступил сигнал о пожаре в деревне Большая Гряда Локнянского района. Сгорели жилой дом, летняя кухня и надворная постройка. Причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования в летней кухне. Спасены соседний дом и две надворные постройки.