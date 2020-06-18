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Фальшивые сто долларов поступили в финучреждение от 21-летнего псковича

19.06.2020 10:48|ПсковКомментариев: 0

Стодолларовую купюру с признаками подделки изъяла полиция из финансового учреждения в городе Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону, по имеющимся сведениям, поступила она от 21-летнего псковича.

А на кассе в одном из торговых комплексов областного центра 18 июня обнаружена фальшивая банкнота достоинством пять тысяч рублей. Установлено, что поступила она от 49-летнего жителя Печорского района.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. «В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием», - отметили в ведомстве.

И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.

Теги: #фальшивки #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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