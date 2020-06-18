Происшествия

На жителя Новосокольников завели дело за кражу сварочного аппарата и пилы

Возбуждено уголовное дело по факту кража сварочного аппарата, электрорубанка и циркулярной пилы в деревне Мухино Новосокольнического района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, кража была совершена с веранды дома в период с 15 по 30 марта.

Причиненный ущерб составил 12,5 тысяч рублей. В совершении преступления подозревается безработный житель города Новосокольники 1971 года рождения. При обыске часть похищенного изъята.

Кроме того, полицейские раскрыли преступление, произошедшее в марте в Себежском районе. Из дачного дома в деревне Дедино были похищены швейная машинка известной фирмы, холодильник, телевизор, письменный стол и другое имущество. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены двое безработных местных жителей 1972 и 1977 годов рождения, которые подозреваются в совершении кражи. В рамках возбужденного уголовного дела проведены обыски. Часть похищенного изъята, в том числе стол, телевизор и швейная машинка. Проводится расследование.

А в поселке Струги Красные 12 июня с веранды дома по улице Победы через незапертую входную дверь похитили бензопилу. Причиненный ущерб составил восемь тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В этой краже подозреваются двое жителей района 1987 и 1988 годов рождения. Они дали признательные показания. Похищенная бензопила обнаружена и изъята. Ведется следствие.