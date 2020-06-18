Происшествия

Почти 600 тысяч рублей списали с банковских карт великолучанки «сотрудники банка»

Две великолучанки поддались на уловки мошенников и лишились крупных денежных сумм, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону.

По имеющимся данным, в Великих Луках 18 июня в течение дня 37-летней горожанке неоднократно звонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками банка, и под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег завладели с двух ее банковских карт деньгами в сумме 584 тысячи рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту проводится проверка.

А другую великолучанку 1965 года рождения 17 июня неизвестные мошенники по аналогичной схеме тоже ввели в заблуждение, в результате она через банкомат перевела со своей карты на указанный ей номер 60 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

«При общении с незнакомцами в Сети или по телефону ни под какими предлогами не сообщайте информацию персонального характера, а также реквизиты своих банковских карт. В противном случае, как показывает практика, вас могут ждать большие неприятности и серьезные финансовые потери», - предостерегают псковичей в полиции.