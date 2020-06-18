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В Пскове задержали мужчину, попытавшегося расплатиться фальшивой купюрой

20.06.2020 14:06|ПсковКомментариев: 0

В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, расплатившегося в магазине фальшивой купюрой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получили сигнал «Тревога» из магазина на Рижском проспекте.

Прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что мужчина попытался расплатиться за товар пятитысячной купюрой, которая вызывала сомнение в подлинности.

Продавец проверила купюру на детекторе, который обнаружил фальшивку, и нажала кнопку тревожной сигнализации.

Сотрудники Росгвардии передали гражданина в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Источник: Псковская Лента Новостей
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