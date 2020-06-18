Происшествия

В Пскове вечером расстреляли окна бассейна «Дельфин» - соцсети

О выстрелах на улице Киселева в Пскове около дома №25 сообщил анонимный очевидец в группе «Жесть по-псковски» в соцсети ВКонтакте. По его словам, вечером 19 июня, около 18:40, он услышал как минимум четыре выстрела. Автор сообщения также утверждает, что один из выстрелов попал в водительское стекло припаркованного рядом автомобиля.

«Три других попали в окна бассейна «Дельфин». Личности стрелявших устанавливаются», - добавил он.

Автор сообщения попросил откликнуться других свидетелей происшествия и по возможности предоставить видеозапись инцидента, если таковая имеется.

Добавим, что в пресс-службе УМВД России по Псковской области Псковской Ленте Новостей сообщили, что сообщений о стрельбе в полицию за минувшие сутки не поступало.