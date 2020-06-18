Происшествия

Псковичка пожаловалась на нефтяное пятно на реке Великой

Жительница Пскова заметила на реке Великой «нефтяное пятно» и обратилась за разъяснениями в региональный комитет по природным ресурсам и экологии. Ответ опубликован на официальной странице органа власти в соцсети «ВКонтакте».

«В районе Кремля имеется выпуск городской ливневой канализации. В связи с активным проведением ремонта дорог на территории Пскова и интенсивными дождями возможно произошло попадание нефтепродуктов в сети ливневой канализации с дальнейшим поступлением их в реку Великую», - ответили специалисты профильного комитета.

Так как река Великая является объектом федерального государственного экологического надзора, при повторных ситуациях для принятия немедленных мер реагирования комитет порекомендовал заявителю обращаться в структурное подразделение Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, расположенного в Пскове, а также обращаться по телефону ведомства 57-18-37 или на телефон «оперативного дежурного» +7 921-987-58-99.