Происшествия

Полиция призвала псковских дачников следить за тем, чтобы на их участках не вырос мак

Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области информирует, что в связи с проводимой на территории региона в период с 15 июня по 31 октября 2020 года оперативно-профилактической операции «Мак-2020» гражданам важно помнить следующее.

Действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за незаконное выращивание и культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст.231 УК РФ - виновные наказываются штрафом в размере до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух, а при более тяжком преступлении – до восьми лет) и административная ответственность за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 10.5 КоАП РФ - влечет наложение административного штрафа от 1500 до 4000 рублей), а также за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 10.5.1 КоАП РФ - влечет наложение административного штрафа от 1500 до 4000 рублей или административный арест сроком до 15 суток).

В связи с этим псковских дачников призывают обратить особое внимание на дачные участки. Нередко наркозависимые лица высаживают мак на чужих грядках, а затем приходят собирать «урожай».

Операция «Мак-2020» направлена на выявление, предупреждение и уничтожение незаконных посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений, перекрытие каналов поставки наркотических средств растительного происхождения. В этой связи обо всех фактах незаконного культивирования мака, конопли или других наркосодержащих растений вы можете сообщить по «телефону доверия» - (8112) 59-22-33, телефону дежурной части УМВД России по Псковской области - (8112) 66-16-49, телефону дежурной части Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области - (8112) 59-37-00.