Происшествия

«У детей нет крыльев»: в Псковской области вновь фиксируются случаи падения малышей из окон

В пятницу в Псковской области зафиксировано два случая выпадения 5-летних детей из окон. Об этом сообщила на своей странице в Инстаграм уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

«В обоих случаях фигурируют москитные сетки, на которые ребёнок облокотился, а родители не придали этому значение, - пояснила она. - Слава Богу, оба отделались средними травмами. Но могло быть все гораздо хуже!!! Да, жарко! Окна нараспашку! НО будьте внимательны, не оставляйте детей ни на минуту без контроля».

Натали Соколова подчеркнула, что для малышей сетка мнимая опора, которая не может удержать вес ребёнка.