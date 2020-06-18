Происшествия

Рейд по предупреждению пожаров прошел в Пскове

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Псковской области

Сегодня, 21 июня, сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову осуществлен профилактический рейд по предотвращению пожаров на территории частного сектора. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области, рейдом охвачен жилой сектор по улицам Николая Васильева, Мало-Зональный переулок, проезд Березка.

В ходе рейда проведены профилактические беседы с гражданами по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности при эксплуатации печного, газового, электрооборудования, о недопущении детской шалости с огнем, запрете разведения костров и сжигании мусора. Распространены памятки о действиях при возникновении пожара и листовки о мерах пожарной безопасности.

Мероприятия проведены со строгим соблюдением санитарно-гигиенических мер (в связи с ограничениями связанными с карантинными мероприятиями по нераспространению коронавирусной инфекции).