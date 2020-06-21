Происшествия

На бывшего директора «Псковпассажиравтотранса» завели уголовное дело

Бывший директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенном в особо крупном размере). Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Установлено, что обвиняемый, при наличии задолженности по налогам свыше 154 млн рублей, создал видимость отсутствия денежных средств у предприятия, направляя распорядительные письма своим должникам о перечислении денег напрямую поставщикам предприятия, минуя свой расчетный счет.

Всего в период с января по сентябрь 2018 года им направлено 153 распорядительных письма о перечислении более 335 млн рублей, которых было достаточно для погашения всей недоимки по налогам предприятия.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в период с апреля 2017 года по сентябрь 2018 года предприятие возглавлял Александр Питиримов.