Происшествия

Уголовное дело возбуждено в Великих Луках по факту сбыта N-метилэфедрона

Прокуратурой города Великие Луки проведена проверка соблюдения требований законодательства об административных правонарушениях при немедицинском употреблении наркотических веществ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Великих Лук, установлено, что гражданин в декабре 2019 года употребил синтетический наркотик N-метилэфедрон, за что был привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 20.20 КоАП РФ.

Изучение административного дела показало, что употребленный наркотик гражданин приобрел у неустановленного лица, однако указанный факт сотрудниками правоохранительных органов оставлен без внимания.

В связи с изложенным материал проверки прокуратурой города направлен в СО ОМВД России по городу Великие Луки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, которое в настоящее время возбуждено.