Происшествия

В Великих Луках сотрудница почты присвоила 55 тысяч рублей и обманула 17 пенсионеров

Прокуратурой города Великие Луки Псковской области утверждено обвинительное заключение в отношении сотрудницы «Почты России», обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному с использованием своего служебного положения) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Великих Лук, в ходе следствия установлено, что женщина, занимая руководящую должность в ФГУП «Почта России», используя свое служебное положение, проводила денежные операции на небольшие суммы «мимо кассы», присвоив в конечном счете около 550 тыс рублей, принадлежащих ФГУП «Почта России». Так продолжалось около полугода.

Она же обвиняется в том, что, используя служебное положение, на протяжении трех месяцев принимала у пожилых жителей Великолукского района Псковской области денежные средства в счет оплаты электроэнергии и забирала их себе.

Таким образом злоумышленнице удалось обмануть 17 пенсионеров.