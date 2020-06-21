Происшествия

Ребенок 2019 года рождения пострадал при пожаре в Плюсском районе

Ребенок 2019 года рождения пострадал при пожаре в Плюсском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 21 июня в 17.16 поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Набережной в деревне Игомель.

В двухэтажном многоквартирном жилом доме в двухкомнатной квартире сгорело кресло. Огнем закончена комната по всей площади. Пострадал ребенок - девочка 2019 года рождения. Она получила термические ожоги степени лица 1-й и 2-й, грудной клетки, нижних конечностей и туловища.

Причиной пожара, по предварительным данным, стала детская шалость.