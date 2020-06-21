Происшествия

Пожарные выезжали на возгорание забора в Пскове

Забор сгорел в садоводстве «Дружба» в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС, сообщение о возгорании поступило 22 июня в 00.34.

Причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Сгорел деревянный забор на площади 2 кв. метра.

В выходные дни произошло еще несколько «дачных» пожаров.

Так, 19 июня в 16.35 в деревне Купровщина Псковского района в дачном доме сгорела кровля по всей площади, выгорела веранда. Огнем повреждена кровля на площади 14 кв. метров, гараж тоже остался без крыши. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки в гараже.

В 20.07 19 июня поступило сообщение о пожаре в деревне Вороны Палкинского района. Из-за короткого замыкания сгорел нежилой дом.

По той же причине 20 июня в 6.18 сгорел дачный дом в деревне Фатейково Бежаницкого района. Спасены надворные постройки.

В 13.16 того же дня из-за неисправности дымовой печи в деревне Рожкополье Палкинского района сгорела баня.